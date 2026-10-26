Жібек Құламбаева Қытайдағы WTA-250 турнирінің ширек финалына шықты

Қазақстандық теннисші Гуанчжоуда өтіп жатқан халықаралық турнирде сәтті өнер көрсетіп, ширек финалға жолдама алды.

26 Қазан 2026, 13:17
АВТОР
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olympic.kz 26 Қазан 2026, 13:17
26 Қазан 2026, 13:17
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Фото: olympic.kz

Қазақстандық теннисші Жібек Құламбаева Нидерланд өкілі Изабель Хаверлагпен жұптасып, Гуанчжоуда өтіп жатқан Guangzhou Open-2026 турнирінің ширек финалына шықты.

Дуэт жарыстың алғашқы кезеңінде Қытай теннисшілері Ихань Цюй мен Руен Жангты 6:3, 4:6, 10:5 есебімен жеңді.

Бірінші партия 31 минутқа созылып, қазақстандық-нидерландтық жұп 6:3 есебімен басым түсті. Екінші сетте қарсыластары таразы басын теңестіріп, 6:4 есебімен жеңіске жетті. Шешуші супер тай-брейкте Құламбаева мен Хаверлаг 10:5 есебімен жеңісті жұлып алды.

Кездесу 1 сағат 23 минутқа созылды. Осы уақытта Жібек пен оның серіктесі 66 ұпай жинаса, қарсыластары 56 ұпай еншіледі.

Ширек финалда Құламбаева мен Хаверлаг Мария Козырева мен Майя Лимсденге қарсы ойнайды. Ресейлік-британиялық жұп турнирдің алғашқы кездесуінде үндістандық Рутуджа Бхосале мен тайландтық Пингтарн Плипуечті 6:3, 6:3 есебімен жеңген.

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