Жезқазғанда пәтерде қамалып қалған екі бала құтқарылды

Оларға медициналық көмек қажет болмады.

19 Қазан 2026, 07:12
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов 19 Қазан 2026, 07:12
19 Қазан 2026, 07:12
112
Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Жезқазған қаласындағы Алашахан даңғылында орналасқан пәтерлердің бірінде екі бала қамалып қалды. Оқиға орнына Төтенше жағдайлар министрлігінің жедел-құтқару жасағының қызметкерлері жіберілді.

Құтқарушылар альпинистік жабдықтарды пайдаланып, бесінші қабаттан төмен түсіп, төртінші қабаттағы балкон арқылы пәтерге кірді.

Пәтерде болған екі бала аман-есен шығарылды. Оларға медициналық көмек қажет болмады.

Ең оқылған:

Наверх