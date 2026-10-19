Жезқазғанда пәтерде қамалып қалған екі бала құтқарылды
Оларға медициналық көмек қажет болмады.
19 Қазан 2026, 07:12
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19 Қазан 2026, 07:1219 Қазан 2026, 07:12
112Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Жезқазған қаласындағы Алашахан даңғылында орналасқан пәтерлердің бірінде екі бала қамалып қалды. Оқиға орнына Төтенше жағдайлар министрлігінің жедел-құтқару жасағының қызметкерлері жіберілді.
Құтқарушылар альпинистік жабдықтарды пайдаланып, бесінші қабаттан төмен түсіп, төртінші қабаттағы балкон арқылы пәтерге кірді.
Пәтерде болған екі бала аман-есен шығарылды. Оларға медициналық көмек қажет болмады.
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