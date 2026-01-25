Жетісуда жан түршігерлік жол апатынан 5 адам ажал құшты

Жетісу облысында жол-көлік оқиғасынан бірден бес адам қаза тапты. Қайғылы оқиғаның егжей-тегжейін аймақтық полиция департаментінің баспасөз қызметі растады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жол сақшыларының сараптауынша, қайғылы жол-көлік оқиғасы 24 қаңтарда Ақсу ауданында болған. Кешқұрым уақытта "Көшкентал-Қапал" автожолының 4-ші шақырымында екі жеңіл автокөлік бір бірімен бетпе бет соқтығысқан. Toyota Avalon және Toyota Camry маркалы машиналардың жолаушылары жан тәсілім еткен. Апат туралы хабарланғаннан кейін оқиға орнына жедел-тергеу тобы келген.
Апат салдарынан бес адам қаза тапты. Түрлі дәрежедегі дене жарақаты бар екі жолаушы медициналық көмек көрсету үшін ауруханаға жеткізілді, – деп хабарлады ведомствоның баспасөз қызметі.
Оқиға фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сотқа дейінгі тергеу басталды, оның шеңберінде трагедияның себептері мен мән-жайлары белгіленеді, сондай-ақ болған оқиғаның барлық ықтимал нұсқалары тексеріледі. Қара жолда қарсы бетке шығып, қауымды қара жамылдырған ақылсыз жүргізушілерге қатысты да тергеу басталды. Оқиға полиция департаменті басшылығының ерекше бақылауында.