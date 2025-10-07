Жетісу облысында заңсыз айналымнан 8 мыңнан астам дәрілік препарат алынды

Жетісу облысында жүргізілген тексерулер нәтижесінде құрамында есірткі және психотроптық заттары бар 8 мыңнан астам дәрілік препарат заңсыз айналымнан алынды, деп хабарлайды BAQ.KZ өңірлік полиция департаментінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Полицияның мәліметінше, "Дәрмек" жедел-алдын алу іс-шарасы аясында дәрі-дәрмек айналымы саласында қызмет атқаратын 18 нысан – дәріханалар, медициналық ұйымдар және өндірістік кәсіпорындар тексеруден өтті.
Тексеру барысында дәрілік заттардың сақталуы мен сатылуына, сондай-ақ фармацевтикалық стандарттардың сақталуына қатысты бірқатар бұзушылықтар анықталды.
Нәтижесінде 13 әкімшілік құқық бұзушылық тіркеліп, 13 лауазымды тұлға, соның ішінде 12 медицина қызметкері әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Анықталған негізгі заңбұзушылықтар:
- дәрі-дәрмектерді сақтау және сату шарттарының бұзылуы;
- лицензиялық талаптарды орындамау;
- объектілердің техникалық нығайтылуының жеткіліксіздігі.
Заңсыз айналымнан алынған заттар тізімі:
- құрамында есірткі компоненттері бар 4 000-нан астам дәрілік препарат;
- 2 766 ампула және 1 680 психотроптық таблетка;
- тыйым салынған заттарды өндіруге пайдаланылатын 88 килограмм прекурсорлар.
Полиция департаменті өкілдері атап өткендей, мұндай дәрілік заттарды еркін сату халық денсаулығына елеулі қауіп төндіреді, әсіресе тәуелділік тудыратын күшті препараттар болған жағдайда.
Фармацевтика саласындағы бақылау күшейтіледі. Заңсыз айналым фактілерін анықтау және жолын кесу бағытындағы жұмыстар жүйелі түрде жалғасады, - деп мәлімдеді өңірлік полиция департаменті.