Жетісу облысында микроавтобус КамАЗ тіркемесіне соғылып, екі адам қаза тапты
Жетісу облысында жолаушылар мінген микроавтобус жолда кетіп бара жатқан жүк көлігінің тіркемесіне соғылды. Апат салдарынан екі адам оқиға орнында көз жұмып, тағы 10 жолаушы жарақат алып, ауруханаға жеткізілді.
Жол-көлік оқиғасы 17 қазанда сағат 09:30 шамасында Алматы – Өскемен тасжолының 143-шақырымында, Кербұлақ ауданына қарасты Жоламан ауылының маңында болған. Апат туралы ақпарат әлеуметтік желілерде тарады.
Жетісу облысының полиция департаменті мәліметінше, «Мерседес-Бенц Спринтер» микроавтобусы оңтүстік бағытта қозғалған. Алдын ала мәлімет бойынша, жүргізуші сол бағытта келе жатқан КамАЗ жүк көлігінің тіркемесіне соғылған.
Жол-көлік оқиғасы салдарынан екі адам оқиға орнында көз жұмды. “Спринтер” микроавтобусының тағы 10 жолаушысы түрлі жарақатпен медициналық мекемеге жеткізілді, – деп мәлімдеді полиция.
Микроавтобус жүргізушісі ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір полицейлер апаттың себептері мен мән-жайын анықтап жатыр.
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