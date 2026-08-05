Жеңіл атлетикадан АҚШ-та өтетін U20 әлем чемпионатында ел намысын кімдер қорғайды
Әлем біріншілігінде Қазақстан құрамасының сапында 11 спортшы бақ сынайды.
5 Тамыз 2026, 00:48
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5 Тамыз 2026, 00:485 Тамыз 2026, 00:48
48Фото: olympic.kz
Ертең, 5 тамызда, АҚШ-тың Орегон штатында жеңіл атлетикадан U20 әлем чемпионаты басталады.
Әлем біріншілігінде Қазақстан құрамасының сапында 11 спортшы бақ сынайды. Құрамаға мына спортшылар енді:
- Максим Сажнев (диск лақтыру)
- Шерхан Егізбай (5000 метрге спорттық жүріс)
- Егорь Струков (5000 метрге спорттық жүріс)
- Глеб Гладилов (үш қарғып секіру)
- Кирилл Савченко (400 метрге кедергілер арқылы жүгіру)
- Богдан Гончаров (110 метрге кедергілер арқылы жүгіру)
- Маргарита Стороженко (5000 метрге спорттық жүріс)
- Анна Черкашина (сырықпен секіру)
- Антонина Чернышова (100 метрге кедергілер арқылы жүгіру)
- Алина Головина (100 метрге кедергілер арқылы жүгіру)
- Софья Киденко (400 метрге жүгіру)
Әлем чемпионаты 9 тамызда аяқталады. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 1800-ден астам жеңіл атлет қатысады.
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