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  • Жеңіл атлетикадан АҚШ-та өтетін U20 әлем чемпионатында ел намысын кімдер қорғайды

Жеңіл атлетикадан АҚШ-та өтетін U20 әлем чемпионатында ел намысын кімдер қорғайды

Әлем біріншілігінде Қазақстан құрамасының сапында 11 спортшы бақ сынайды.

5 Тамыз 2026, 00:48
АВТОР
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olympic.kz 5 Тамыз 2026, 00:48
5 Тамыз 2026, 00:48
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Фото: olympic.kz
Ертең, 5 тамызда, АҚШ-тың Орегон штатында жеңіл атлетикадан U20 әлем чемпионаты басталады.

Әлем біріншілігінде Қазақстан құрамасының сапында 11 спортшы бақ сынайды. Құрамаға мына спортшылар енді:

- Максим Сажнев (диск лақтыру)

- Шерхан Егізбай (5000 метрге спорттық жүріс)

- Егорь Струков (5000 метрге спорттық жүріс)

- Глеб Гладилов (үш қарғып секіру)

- Кирилл Савченко (400 метрге кедергілер арқылы жүгіру)

- Богдан Гончаров (110 метрге кедергілер арқылы жүгіру)

- Маргарита Стороженко (5000 метрге спорттық жүріс)

- Анна Черкашина (сырықпен секіру)

- Антонина Чернышова (100 метрге кедергілер арқылы жүгіру)

- Алина Головина (100 метрге кедергілер арқылы жүгіру)

- Софья Киденко (400 метрге жүгіру)

Әлем чемпионаты 9 тамызда аяқталады. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 1800-ден астам жеңіл атлет қатысады.

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