Жеңіл атлет Полина Иванова Азия ойындарында қола жүлдеге ие болды
Әйелдер арасындағы сырықпен секіру сайысының финалында Иванова 4,15 метр биіктікті бағындырды.
26 Қыркүйек 2026, 02:42
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26 Қыркүйек 2026, 02:4226 Қыркүйек 2026, 02:42
130Фото: olympic.kz
Әйелдер арасындағы сырықпен секіру сайысының финалында Иванова 4,15 метр биіктікті бағындырды. Үндістандық Бараника Элангован да дәл осындай нәтиже көрсетті. Екі спортшы үшінші орынға жайғасты.
ҚР ҰОК мәліметінше, жарыста жапониялық Мисаки Морота 4,55 метр биіктікті бағындырып, жеңімпаз атанды. Қытайлық Ню Чунгэ 4,50 метр нәтижесімен екінші орын алды.
Қазақстанның тағы бір өкілі Анна Черкашина 4,00 метр нәтижесімен жетінші орынға ие болды.
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