Жарты жылда жарылған әкімдік: Сайрамда жаңа ғимараттың қабырғасы сөгіле бастады
Пайдалануға берілгеніне бір жыл толмай жатып, Түркістан облысы Сайрам ауданы Жібек жолы ауылдық округі әкімдігінде жарықтар пайда болды.
Бүгiн 2026, 20:39
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 20:39Бүгiн 2026, 20:39
122Фото: ©BAQ.KZ/видеодан алынған кадр
Түркістан облысы Сайрам ауданы Жібек жолы ауылдық округі әкімдігінің ғимараты пайдалануға берілгеніне жарты жыл өтпей жатып қабырғаларында жарықтар пайда болды. Аудан әкімі нысан сапасын тексерді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ауыл мектептері, ауруханалар және өзге де бюджеттік нысандар құрылысы мен жөндеу жұмыстарының сапасы туралы сұрақ туындамай қоймайды. Себебі мердігерлер тіпті әкімдік ғимаратының өзіне жауапкершілікпен қарамағаны байқалады.
Өткен жылдың жазында Сайрам ауданы Жібек жолы ауылдық округі әкімдігінің ғимараты пайдалануға берілген болатын.
Алайда арада жарты жыл өткен соң Түркістан облысы Сайрам ауданының әкімі Мадияр Оразалиев қарамағындағы мекемелердің жұмысын тексеру барысында жөндеу жұмыстарының сапасына да назар аударды.
Ғимарат қабырғаларында пайда болған жарықтар – атқарылған жұмыстың деңгейін айқын көрсетіп тұр.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ең оқылған:
- Абай облысында жол апатынан 4 адам қаза тауып, 3 адам жарақаттанды
- Астанадағы гимнастшы қыздарға қатысты дау: Министрлік мәлімдеме жасады
- The Telegraph: Бозжыра әлемдегі ең үздік 10 шөлдің қатарына енді
- 1 сәуірден бастап коммуналдық тариф бағасы өзгере ме? – министрлік жауабы
- Қазақстанда қанша қала мен ауыл бар екені белгілі болды