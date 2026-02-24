Сталкинг тек көшеде емес, отбасында да болуы мүмкін – психолог
Психолог Гүлнұр Сапарова сталкинг отбасында да болуы мүмкін екенін айтты.
Бүгiн 2026, 12:46
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 12:46Бүгiн 2026, 12:46
162Фото: ©BAQ.KZ архиві/ЖИ
Психолог Гүлнұр Сапарова сталкинг отбасында да болуы мүмкін екенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бір отбасының мүшелері бір-біріне сталкинг жасайтын жағдайларды жоққа шығармаймыз. Өйткені жолдасы әйелін, ағасы қарындасын, інісі әпкесін сталкинг жасау, бақылау орын алады. Бұл жерде сталеингке сталкинг ретінде қаралмайды. Бұл – қамқорлықтың артына жасырылған қадағалау, - деді ол.
Маман геолокация арқылы жұбайының рұқсатынсыз оның қайда жүргенін қадағалау да сталкингке жататынын жеткізді.
Мысалы жолдасы 2ГИС-ті әйелінің рұқсатынсыз қосып қояды. Таңертеңнен кешке дейін сенің қайда барып жүргеніңді, не істеп жүргеніңді картадан қарау – сталкинг, - деді ол.
Сұхбаттың толық нұсқасын мына жерден тамашалай аласыз.
Ең оқылған:
- Астанада зейнеткерді 6 миллион теңгеге алдаған Ұлттық банк "қызметкері" ұсталды
- Орталық Азия елдері арасындағы көшбасшы: Қазақстаннан тартылған ТШИ көлемі шамамен 151 миллиард АҚШ долларын құрады
- Мексикадағы жаппай тәртіпсіздік: ҚР СІМ қазақстандықтарға үндеу жасады
- -40°C аяз: Қазақстанға арктикалық суық келе жатыр
- Әлем кубогы: Қазақстан құрамасы конькимен жүгіруден 13 медаль жеңіп алды