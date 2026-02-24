Сталкинг тек көшеде емес, отбасында да болуы мүмкін – психолог

Психолог Гүлнұр Сапарова сталкинг отбасында да болуы мүмкін екенін айтты.

Фото: ©BAQ.KZ архиві/ЖИ

Психолог Гүлнұр Сапарова сталкинг отбасында да болуы мүмкін екенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бір отбасының мүшелері бір-біріне сталкинг жасайтын жағдайларды жоққа шығармаймыз. Өйткені жолдасы әйелін, ағасы қарындасын, інісі әпкесін сталкинг жасау, бақылау орын алады. Бұл жерде сталеингке сталкинг ретінде қаралмайды. Бұл – қамқорлықтың артына жасырылған қадағалау, - деді ол.

Маман геолокация арқылы жұбайының рұқсатынсыз оның қайда жүргенін қадағалау да сталкингке жататынын жеткізді.   

Мысалы жолдасы 2ГИС-ті әйелінің рұқсатынсыз қосып қояды. Таңертеңнен кешке дейін сенің қайда барып жүргеніңді, не істеп жүргеніңді картадан қарау – сталкинг, - деді ол.

Сұхбаттың толық нұсқасын мына жерден тамашалай аласыз.

 

