Жапониядағы сайлау: Такаити басқаратын партия жеңіске жақындады

Жапония премьер-министрі Санаэ Такаити басқаратын Либералды-демократиялық партия (ЛДП) жексенбіде өткен ерте сайлауда Парламенттің төменгі палатасында жеңіске жетуге жақын тұр, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
NHK жүргізген экзитпол нәтижелері бойынша, партия және оның коалициялық серіктесі 465 орынның 366-сына дейін ие болуы мүмкін.
Бұл Такаитидің сайлауалды науқанының айқын нәтижесі болып отыр: ол төрт ай бұрын елдің бірінші әйел премьер-министрі ретінде қызметке кіріскеннен кейін нақты қоғамдық мандатқа қол жеткізгісі келді. Оның жеке танымалдығы, шығындарды көбейтуге қатысты популистік уәделері және жастар арасында әлеуметтік желілердегі белсенділігі партияға қолдау көрсеткені байқалады.
Сондай-ақ, АҚШ Қаржы министрі Скотт Бессинт Такаитидің жеңісін «үлкен жетістік» деп бағалап, Жапонияның күшті болуы АҚШ үшін Азиядағы позицияны нығайтады деп атап өтті.