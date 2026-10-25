Жапония жағалауында магнитудасы 5,3 болатын жер сілкінісі тіркелді
Цунами қаупі жоқ.
25 Қазан 2026, 09:51
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25 Қазан 2026, 09:5125 Қазан 2026, 09:51
64Фото: istockphoto.com
Жапонияның Кюсю аралының оңтүстік-шығыс жағалауында магнитудасы 5,3 болатын жер сілкінісі болды. Цунами қаупі жоқ.
Бұл туралы сейсмикалық қызметтің міндетін атқаратын Жапонияның Ұлттық метеорологиялық басқармасы хабарлады.
Жер сілкінісінің ошағы мұхит түбінің астында, өте таяз тереңдікте орналасқан. Жерасты дүмпулері Кагосима және Миядзаки префектураларындағы үйлердің шайқалуына себеп болған. Алайда зардап шеккендер мен қираған нысандар туралы ақпарат жоқ. Көлік қатынасы қалыпты режимде жұмыс істеп тұр.