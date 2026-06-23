Жаңбыр және аптап ыстық: Бірқатар өңірде дауылды ескерту жарияланды
Синоптиктер тұрғындарға аптап ыстық пен қолайсыз ауа райы кезінде сақтық шараларын қатаң сақтауға кеңес береді.
Қазақстанның бірқатар өңірінде бүгін, 23 маусымда дауылды ескерту жарияланды. Бұл туралы «Қазгидромет» РМК мәлім етті.
Синоптиктердің болжамына сәйкес, ел аумағында ауа райы айтарлықтай құбылмалы болады: кей жерлерде қатты ыстық сақталса, басқа өңірлерде найзағай, жаңбыр, бұршақ және шаңды дауыл күтіледі.
Түркістан облысында күндіз батыс, солтүстік және таулы аудандарда қысқа мерзімді жаңбыр, найзағай және дауыл болуы мүмкін. Желдің екпіні 15–20 м/с дейін жетеді. Кей жерлерде ауа температурасы +40…+41°C-қа дейін көтеріледі.
Солтүстік Қазақстан облысында түнде және күндіз жаңбыр, найзағай, бұршақ және шаңды дауыл күтіледі. Желдің екпіні 23–28 м/с дейін күшеюі мүмкін. Күндіз ауа температурасы +35°C шамасында болады.
Қарағанды және Ұлытау облыстарында да найзағай, бұршақ және дауылды жел болжануда. Кей өңірлерде ауа температурасы +35…+36°C-қа дейін жетеді.
Маңғыстау, Атырау және Батыс Қазақстан облыстарында жаңбыр мен найзағай күтіледі, ал кей жерлерде шаңды дауыл болуы ықтимал. Ақтауда жауын-шашынсыз ауа райы сақталып, өрт қаупі жоғарылайды.
Қызылорда, Павлодар және Абай облыстарында қатты ыстық пен жел күшеюі күтіледі. Кей өңірлерде ауа температурасы +38°C-қа дейін жетуі мүмкін.
Алматы және Жетісу облыстарында да аптап ыстық сақталады: оңтүстік және солтүстік аудандарда температура +40…+41°C-қа дейін көтеріледі.
Астанада күндіз шаңды дауыл күтіліп, желдің екпіні 15–20 м/с дейін жетеді. Ауа температурасы +35…+37°C шамасында болады.
Синоптиктер тұрғындарға аптап ыстық пен қолайсыз ауа райы кезінде сақтық шараларын қатаң сақтауға кеңес береді.
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