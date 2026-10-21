Жаңбыр, қар, көктайғақ: 17 облыста дауылды ескерту жарияланды
Синоптиктер тұрғындарды ауа райының өзгерістерін ескеріп, жолда және қатты жел кезінде сақтық шараларын сақтауға шақырады.
21 Қазан 2026, 02:34
БӨЛІСУ
21 Қазан 2026, 02:3421 Қазан 2026, 02:34
169Фото: BAQ.KZ архиві
Бүгін, 21 қазанда Қазақстанның 17 облысында қолайсыз ауа райына байланысты дауылды ескерту жарияланды. Бұл туралы «Қазгидромет» РМК хабарлады.
Шығыс Қазақстан, Абай, Павлодар, Ақмола және Солтүстік Қазақстан облыстарында жаңбыр мен қар жауып, көктайғақ, бұрқасын күтіледі. Желдің екпіні кей жерлерде 24–29 м/с-қа дейін жетуі мүмкін.
Қарағанды, Алматы, Жетісу, Жамбыл және Түркістан облыстарында жел күшейіп, түнде ауа температурасы нөлден төмендейді. Бірқатар өңірде тұман түседі.
Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Маңғыстау, Ұлытау және Қостанай облыстарында жоғары немесе төтенше өрт қаупі сақталады.
Синоптиктер тұрғындарды ауа райының өзгерістерін ескеріп, жолда және қатты жел кезінде сақтық шараларын сақтауға шақырады.
Ең оқылған:
- Республика күніне орай қазақстандықтар неше күн демалады?
- Кім жәрдемақы алады, кім алмайды? 2027 жылдан енгізілетін өзгеріс туралы не білу керек
- Миллиардтаған долларлық Қашаған: Қазақстан әлемдегі ең ірі кен орындарының бірінен қанша табыс тапты?
- Дильназ Ахмадиеваның даулы клипы: Білім басқармасы мәлімдеме жасады
- Қазақстанда биыл қыс қандай болады? Синоптиктер болжам жасады