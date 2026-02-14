Жаңа Конституция: "Ата Заң" ұғымы алғаш рет ресми мәтінге енгізіледі
Комиссия мүшесі жаңа Конституциялық жобаның маңызын түсіндірді.
Қазақстанда алғаш рет «Ата Заң» ұғымы ресми заңнамалық мәртебеге ие болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы ҚР Конституциялық сот төрағасының орынбасары, Конституциялық комиссия мүшесі Бақыт Нұрмұханов Астанада өтіп жатқан "Референдум-2026" атты онлайн-марафонда мәлімдеді.
Қазіргі жобаның соңында "біртұтас Қазақстан халқы еліміздің Ата Заңын — Конституциясын қабылдаймыз" деп нақты жазылған. Бұл сөздің артында үлкен мағына мен тарихи салмақ жатыр, - деді Бақыт Нұрмұханов.
Сонымен қатар ол жаңа Конституцияның Преамбуласына тоқталды
Преамбулада алғаш рет Қазақстанның мыңдаған жылдық тарихи сабақтастығы аталып өтті. Жалпы, кез келген Преамбула ұлттың мінезі мен рухын айқындайтын негіз ретінде қабылданады. Бұл норма Қазақстанның жас мемлекет емес, тарихы тереңде жатқан ел екенін көрсетеді, - дейді ол.
