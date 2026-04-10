Зейнетақы мен жалақы шоттары бұғаттан шығады: Әділет министрлігі арест қалай шешілетінін түсіндірді
Шоттағы арест қалай шешіледі? Әділет министрлігі зейнетақы мен жалақы шотындағы тыйымдар қалай алынатынын түсіндірді.
Қазақстанда тыйым салынған шоттарды бұғаттан шығару бойынша науқан басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Әділет министрлігі Республикалық Жеке сот орындаушылары палатасымен бірлесіп, 2026 жылдың 6–30 сәуір аралығында белгілі бір төлем түрлерін алуға арналған шоттардан тыйымдарды алып тастау жөніндегі науқанды іске қосты.
Тыйымдар келесідей шоттардан алынып тасталады:
- жалақылық;
- алименттік;
- зейнетақылық;
- мемлекеттік жәрдемақыларға арналған шоттар.
Бұл үшін, азаматтар Adilet.gov мобильдік қосымшасында тіркеліп, жеке сот орындаушысына шоттардан тыйымды алып тастау туралы өтініш беруі керек.
Тыйымдар тек растау құжаттары ұсынылған жағдайда ғана алынып тасталады. Ол үшін жалақы түсетін шоты көрсетілген жұмыс орнынан анықтама, шоттың зейнетақылық екенін растайтын анықтама қажет, - деп хабарлады Әділет министрлігінің баспасөз қызметі.
Сонымен қатар, Әділет министрлігі шоттардан тыйымдарды алып тастау - азаматтарды атқарушылық құжаттар бойынша талаптарды орындаудан босатпайтынын хабарлайды.
Еске салайық, бұған дейін депутат Мұрат Әбенов жалақы мен зейнетақы қорғалатынын, жаңа ереже енгізілетінін айтқан болатын.
Ең оқылған:
- ЖИ жүргізушілерді қалай бақылайды: Қазақстан жолдарында не өзгеруде?
- Бағаны өсірген компания жауапқа тартылды: Түркістан облысында газ арзандады
- Қазақстан мен Пәкістан білім беру саласындағы ынтымақтастықты күшейтуде
- Ақтөбеде ЦОН-да жалған құжат жасаумен айналысқан ұйымдасқан топ ұсталды
- "12 сағат бойы жауап берген": Ақтауда жоғалған қыздың анасы полицияны айыптады