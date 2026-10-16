Вице-Президент Еуропалық одақтың Орталық Азиядағы арнаулы өкілімен кездесті
Ерлан Қарин мен Эдуардс Стипрайс конституциялық реформаны талқылады.
16 Қазан 2026, 18:09
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16 Қазан 2026, 18:0916 Қазан 2026, 18:09
48Фото: Ақорда
Вице-Президент Ерлан Қарин Еуропалық одақтың Орталық Азиядағы арнаулы өкілі Эдуардс Стипрайспен кездесті. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Кездесу барысында Мемлекет басшысының бастамасымен жүзеге асырылған конституциялық реформаның қорытындыларына айрықша назар аударылды. Ерлан Қарин жаңа Конституцияның қабылдануы елді жүйелі жаңғыртудың жалғасы әрі саяси жүйені жаңартудың негізі екенін атап өтті.
Вице-Президент конституциялық құндылықтар Президент Қасым-Жомарт Тоқаев реформаларының стратегиялық бағдарының негізін құрайтынын жеткізді.
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