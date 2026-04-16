Ветеринарлар қатысқан қылмыстық схема: БҚО-да мал ұрлығы әшкереленді
Күдіктілер қамауға алынып, тергеуге белсенді түрде жәрдемдесуде.
Батыс Қазақстан облысы прокуратурасының бастамасымен жүзеге асып жатқан «Қауіпсіз өңір» жобасы аясында мал ұрлығының алдын алу мен ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің құқықтарын қорғауда жүйелі жұмыс жүргізілуде.
Прокуратураның нұсқаулар беруі және жасырын тергеу әрекеттеріне бастамашылық етуі арқылы облыс аумағында ұзақ уақыт бойы мал ұрлаумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметі тоқтатылды.
Тергеу барысында ұйымдасқан қылмыстық топ құрамында ветеринариялық дәрігерлер болғаны және олар ұрланған малды деректер базасы арқылы заңдастыру жолымен өткізу схемасын ұйымдастырғаны анықталды. Күдіктілер қамауға алынып, тергеуге белсенді түрде жәрдемдесуде, – делінген БҚО прокуратурасының хабарламасында.
Облыс прокуратурасы бұл жағдайдың осындай қылмыстарды жасағаны үшін жазаның бұлтартпастығын айғақтайтынын атап өтеді.
Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес, сотқа дейінгі тергеп-тексерудің өзге мәліметтері жария етуге жатпайды.
Ең оқылған:
- Мұғалім ешқашан лимузин жалдаңдар демейді – Аймағамбетов түлектер кеші туралы
- Болашақ зейнетақыңыз қанша болады? БЖЗҚ онлайн есептеу жолын көрсетті
- Қос аққуды құтқарған азамат оларды Ғашықтар күні қарсаңында еркіне жіберді
- Жамбыл облысында қорадан екі жасөспірімнің мәйіті табылды
- Ақтау маңындағы ұшақ апаты: Ресей мен Әзербайжан AZAL-ға қатысты бірлескен мәлімдеме жасады