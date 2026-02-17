Үш облыста республикалық жол жабылды
Жол учаскелерін 2026 жылғы 18 ақпанда сағат 09:00-де ашу жоспарланып отыр.
"ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ деректеріне сәйкес, қолайсыз ауа райына байланысты еліміздегі республикалық маңызы бар бірқатар автожол учаскелерінде барлық көлік түрлеріне қозғалыс уақытша тоқтатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ақмола облысы:
Қостанай облысының шекарасы – Солтүстік Қазақстан облысының шекарасы;
Көкшетау қаласы – Солтүстік Қазақстан облысының шекарасы;
Көкшетау қаласы – Атбасар қаласы;
Щучинск қаласы – Зеренді ауылы;
Щучинск қаласы – Көкшетау қаласы;
Қостанай облысының шекарасы – Сұрған ауылы;
Ақсай ауылы – Бұзылық ауылы.
Қостанай облысы:
Ұзынкөл кенті – Солтүстік Қазақстан облысының шекарасы;
Арқалық қаласы – Ақмола облысының шекарасы;
Сарыкөл кенті – Солтүстік Қазақстан облысының шекарасы;
Әулиекөл ауылы – Ақмола облысының шекарасы.
Солтүстік Қазақстан облысы:
Ақмола облысының шекарасы – Ресей Федерациясының шекарасы;
Ақмола облысының шекарасы – Рузаевка ауылы;
Ақмола облысының шекарасы – Новоишимское ауылы;
Рузаевка ауылы – Қостанай облысының шекарасы;
Петропавл қаласы – Мамлютка қаласы.
Мәліметке сәйкес, аталған жол учаскелерін 2026 жылғы 18 ақпанда сағат 09:00-де ашу жоспарланып отыр.
Жүргізушілерге жолға шықпас бұрын ауа райы жағдайын және жолдардың ашық-жабықтығы туралы ақпаратты нақтылап алу ұсынылады.
