Үндістанның ең ірі әуежайында өрт шықты
Өрттен ешкім зардап шеккен жоқ.
Бүгiн 2026, 08:29
Фото: скрин
9 сәуір күні кешке Мумбай әуежай терминалында өрт шықты, қатты түтін жолаушыларды қорқытты, деп хабарлайды BAQ.KZ India TV ақпаратына сілтеме жасап.
Өрт төбедегі электр панелін, сымдарды, кабельдерді, электр қондырғыларын және бірінші қабаттағы электр панельдерін шарпыды.
Мумбай өрт сөндіру қызметінің қызметкерлері, полиция және әуежай қызметкерлері өрт туралы хабарлама алғаннан кейін дереу оқиға орнына келді.
Әуежай өкілі өрттің қысқа тұйықталудан болғанын мәлімдеді.
Өрт бірнеше минут ішінде сөндірілді. Әуежайдың жұмысы үзілген жоқ және ешкім зардап шеккен жоқ, – деп хабарлады әуежай өкілі.
Ең оқылған:
- ЖИ жүргізушілерді қалай бақылайды: Қазақстан жолдарында не өзгеруде?
- Қазақстан мен Пәкістан білім беру саласындағы ынтымақтастықты күшейтуде
- Ақтөбеде ЦОН-да жалған құжат жасаумен айналысқан ұйымдасқан топ ұсталды
- Бағаны өсірген компания жауапқа тартылды: Түркістан облысында газ арзандады
- "12 сағат бойы жауап берген": Ақтауда жоғалған қыздың анасы полицияны айыптады