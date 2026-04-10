Үндістанның ең ірі әуежайында өрт шықты

Өрттен ешкім зардап шеккен жоқ.

9 сәуір күні кешке Мумбай әуежай терминалында өрт шықты, қатты түтін жолаушыларды қорқытты, деп хабарлайды BAQ.KZ India TV ақпаратына сілтеме жасап.

Өрт төбедегі электр панелін, сымдарды, кабельдерді, электр қондырғыларын және бірінші қабаттағы электр панельдерін шарпыды.

Мумбай өрт сөндіру қызметінің қызметкерлері, полиция және әуежай қызметкерлері өрт туралы хабарлама алғаннан кейін дереу оқиға орнына келді.

Әуежай өкілі өрттің қысқа тұйықталудан болғанын мәлімдеді.

Өрт бірнеше минут ішінде сөндірілді. Әуежайдың жұмысы үзілген жоқ және ешкім зардап шеккен жоқ, – деп хабарлады әуежай өкілі.

Ең оқылған:

