Үндістанда оқу орталығы өртеніп, 15 адам көз жұмды
Қазіргі уақытта оқиғаның нақты себептері анықталып жатыр.
Үндістанның Лакхнау қаласында орналасқан оқу орталығы бар үш қабатты коммерциялық ғимаратта болған ірі өрт салдарынан кемінде 15 адам қаза тапты. Бұл туралы The New Indian Express басылымы хабарлады.
Өрт Алигандж ауданында жергілікті уақытпен шамамен 15:00-де басталған. Жалын анимациялық оқу орталығы, кітапхана және 3D графикалық студия орналасқан қабаттарға тез тараған.
Қаза тапқандардың басым бөлігі – студенттер. Тағы бес адам жарақат алып, олар Король Джордж атындағы медициналық университетке жеткізілген.
Куәгерлердің айтуынша, өрт кезінде ғимараттан қою түтін көтерілген. Кейбір адамдар терезеден секіруге мәжбүр болған, соның салдарынан ауыр жарақат алған жағдайлар да тіркелген.
Өртті сөндіруге 14 өрт сөндіру техникасы мен гидравликалық платформалар тартылған. Құтқарушылар ғимарат ішіне кіру үшін артқы қабырғаны бұзуға мәжбүр болған.
Алдын ала мәлімет бойынша, кейбір студенттер жалыннан қашып, ғимарат ішіндегі санитарлық бөлмелерге тығылған.
Қазіргі уақытта оқиғаның нақты себептері анықталып жатыр.
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