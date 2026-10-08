ТЖМ авиациясы науқасты Семейден Астанаға жеткізді

Науқасты тасымалдау барысында ТЖМ мамандары тиісті медициналық қауіпсіздікті қамтамасыз етті.

8 Қазан 2026, 23:55
АВТОР
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ТЖМ баспасөз қызметі 8 Қазан 2026, 23:55
8 Қазан 2026, 23:55
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Фото: ТЖМ баспасөз қызметі

Төтенше жағдайлар министрлігінің авиациясы санитарлық рейс орындап, Семей қаласынан Астанаға медициналық көмекке мұқтаж науқасты жеткізді.

1952 жылы туған азамат арнайы ұшақпен елордаға уақытылы тасымалданып, әрі қарай ем алу үшін медицина қызметкерлеріне тапсырылды.

Науқасты тасымалдау барысында ТЖМ мамандары тиісті медициналық қауіпсіздікті қамтамасыз етті.

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