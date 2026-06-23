"Туысыңызбын" деп 10 зейнеткерді сан соқтырған алаяқ сотталды
Қоңырау шалып, туысы болып сөйлескен ер адам жәбірленушілерді ақша беруге көндірген.
Қарағанды облысында өзін туысындай көрсеткен күдікті егде жастағы адамдарды алдап, ірі көлемде ақша алған.
Қарағанды облысының Әлихан Бөкейхан ауданының прокуратурасы Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190-бабы 3-бөлігінің 4) тармағымен айыпталған М.-ға қатысты қылмыстық іс бойынша мемлекеттік айыптауды қолдады.
Сотта М.-ның интернет-ресурстарды пайдалана отырып, егде жастағы азаматтардың байланыс деректерін анықтап, оларға қоңырау шалып, өзінің кім екенін ашып айтпай, әңгімелесуді бейтарап сөздерден бастағаны анықталды. Жәбірленушілер қоңырау шалушының кім екенін анықтауға тырысқан кезде, өздері оны Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұратын туыстары деп болжаған, - деп хабарлады Қарағанды облысы прокуратурасы.
Осы жағдайды пайдаланған М. жәбірленушілердің жаңылысқан пікірлерін қолдап, сәлемдеме алу сылтауымен куръер арқылы ақша қаражатын беруге көндірген, кейіннен ақшаны өзі алып кетіп, оқиға орнынан бой тасалаған.
Қылмыстық әрекеттердің нәтижесінде 10 егде жастағы азамат жәбірленуші деп танылды, оларға 50 мың теңгеден 1 миллион 750 мың теңгеге дейінгі мөлшерде материалдық залал келтірілген.
Қылмыстық істі қарау қорытындысы бойынша сот М.-ды кінәлі деп танып, оған жазасын орташа қауіпсіздік мекемесінде өтеумен 4 жыл 7 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады, - делінген ведомствоның хабарламасында.
Аталған үкім алаяқтық жасағаны үшін қылмыстық жауаптылықтың бұлтартпастығын көрсетеді.
Прокуратура азаматтарды белгісіз адамдардан келіп түсетін телефон қоңыраулары кезінде қырағылық танытуға, алынған ақпаратты туыстары арқылы тексеруге және ақша қаражатын бөгде адамдарға бермеуге шақырады.
Еске салсақ, ІІМ жүк тасымалындағы алаяқтықтың жаңа схемасы туралы ескертті. Олар WhatsApp арқылы байланысып, өздерін жүргізуші, жүк иесі немесе тасымалды ұйымдастырушы ретінде таныстырады.
Сондай-ақ, Арзан үй алып беремін деп 30 миллион теңге жинаған қостанайлық әйел жауапқа тартылғаны хабарланды.
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