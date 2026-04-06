Түркияда көшеде Қазақстан азаматын атып кетті

Қазақстан азаматын Түркия көшесінде атқан күдіктілер ұсталды.

haberler.com
Фото: haberler.com

Түркияда курьер болып жұмыс істеген Қазақстан азаматын көшеде атып кетті. Полиция екі күдіктіні ұстады, деп хабарлайды BAQ.KZ Haberler.com-ға сілтеме жасап.

Қылмыс кеше шамамен сағат 16:30-да болғаны хабарланды.

Жеке логистикалық компанияда курьер болып жұмыс істеген Қазақстан азаматы Ариф Исмаиловқа белгісіз біреу оқ жаудырған. Ауыр жарақат алған Исмаилов ауруханада көз жұмды, - деп мәлімдейді ақпарат көзі.

Стамбул полициясы алдымен күдіктілердің көлігін, кейін дрондардың көмегімен олардың өздерін тапты. Ұсталғандар - Грузия азаматтары, олар шекара асып қашпақ болған көрінеді. Қылмыстың себебі әзірге белгісіз.

BAQ.KZ редакциясы түсініктеме алу үшін Қазақстанның Сыртқы істер министрлігіне сауал жолдады. 

 
 
 
 
 
Ең оқылған:

