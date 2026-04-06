Түркияда көшеде Қазақстан азаматын атып кетті
Қазақстан азаматын Түркия көшесінде атқан күдіктілер ұсталды.
Бүгiн 2026, 19:28
193Фото: haberler.com
Түркияда курьер болып жұмыс істеген Қазақстан азаматын көшеде атып кетті. Полиция екі күдіктіні ұстады, деп хабарлайды BAQ.KZ Haberler.com-ға сілтеме жасап.
Қылмыс кеше шамамен сағат 16:30-да болғаны хабарланды.
Жеке логистикалық компанияда курьер болып жұмыс істеген Қазақстан азаматы Ариф Исмаиловқа белгісіз біреу оқ жаудырған. Ауыр жарақат алған Исмаилов ауруханада көз жұмды, - деп мәлімдейді ақпарат көзі.
Стамбул полициясы алдымен күдіктілердің көлігін, кейін дрондардың көмегімен олардың өздерін тапты. Ұсталғандар - Грузия азаматтары, олар шекара асып қашпақ болған көрінеді. Қылмыстың себебі әзірге белгісіз.
BAQ.KZ редакциясы түсініктеме алу үшін Қазақстанның Сыртқы істер министрлігіне сауал жолдады.
