Түркістанда әйел мен баласы автобустан құлап, ауыр жарақат алды
Түркістан қаласының тұрғыны Лаура Досова қоғамдық көлікте болған жол-көлік оқиғасы салдарынан ауыр жарақат алды. Қазіргі таңда ол бірнеше отадан өтіп, мүгедектер арбасына таңылып отыруға мәжбүр, деп хабарлайды BAQ.KZ OTYRAR сайтына сілтеме жасап.
Зардап шегушінің айтуынша, апат қауіпсіздік шараларын сақтамаудан болған. 3 ақпанда Лаура баласымен бірге автобусқа мінген. Автобус қозғала бастағанда, жүргізуші есіктерді жаппаған. Ол баласымен бірге жолға құлап түскен. Лаураның оң аяғы екі жерден сынған. Оның бүкіл денесі жарақаттарға толы болған, сондықтан оған 28 тігіс қажет болған.
Оқиғадан кейін менің жағдайым өте ауыр болды. Дене жарақаттарынан басқа, мен қатты эмоционалды соққы алдым. Бірнеше ота, ауырсыну - бәрі де маған әсер етті. Мен әлі емделіп жатырмын, – деді Түркістан тұрғыны.
Оның айтуынша, оқиғадан кейін ешкім оған келмеген немесе кешірім сұрамаған. Жас әйелдің жүйкесі де зақымданған. Аяғын қалпына келтіру үшін оған ұзақ мерзімді емдеу қажет болады.
Қазіргі уақытта маған өз бетінше қозғалу қиын. Көптеген шектеулер бар. Мен емдеуді жалғастырып жатырмын. Денсаулығым көп көңіл бөлуді қажет етеді. Бұл жағдай маған және менің өмір сүру сапасыма айтарлықтай әсер етті, – деді Лаура Досова.
Қазіргі уақытта оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғалды. Әйел әділ тергеу жүргізуді және материалдық және моральдық шығынды өтеуді талап етуде.
Автобус депосы сот шешімін күтіп отырғанын және соған сәйкес әрекет ететінін мәлімдеді.
Ең оқылған:
- ЖИ жүргізушілерді қалай бақылайды: Қазақстан жолдарында не өзгеруде?
- Шымкентте 8-сынып оқушысы қайтыс болды
- Қазақстан мен Пәкістан білім беру саласындағы ынтымақтастықты күшейтуде
- Ақтөбеде ЦОН-да жалған құжат жасаумен айналысқан ұйымдасқан топ ұсталды
- Қазақстанда БАД-тарды бақылау күшейтілмек: ДСМ жаңа ережелер әзірлеуде