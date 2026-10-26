Түркістан облысында қоғамдық моншаның шатыры өртенді
Түркістан облысында қоғамдық моншаның шатырына от тұтанды. Оқиғаның мән-жайы нақтылануда.
26 Қазан 2026, 17:14
БӨЛІСУ
26 Қазан 2026, 17:1426 Қазан 2026, 17:14
77Фото: pixabay.com
Түркістан облысының Т. Рысқұлов ауылындағы қоғамдық моншадан өрт шықты.
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, Пушкин көшесінде орналасқан бір қабатты ғимараттың шатыры өртенген.
Өрттің таралу қаупіне байланысты өрт сөндірушілер оқиға орнына жоғары шақырту деңгейімен жіберілді. Олар келген кезде ғимараттың шатыры ашық жалынмен жанып жатқан, – деп хабарлады ведомство.
Құтқарушылар үздіксіз су беруді ұйымдастырып, өрттің бүкіл ғимаратқа таралуына жол бермеді.
Өрт толық сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ. Қазір өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
Ең оқылған:
- Иран АҚШ әскери-теңіз күштерінің Парсы шығанағына кіруіне жол бермейтінін мәлімдеді
- Астанадан Ақтауға дейін: Қазақстан Республика күнін Туды көтеру рәсімімен атап өтті
- Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты
- Иран АҚШ-қа блокаданы алып тастау жөнінде ұсыныс жасады – БАҚ
- Мұнайдан IT саласына дейін: Қазақстан экономикасы тәуелсіздіктің 35 жылында қалай өзгерді?