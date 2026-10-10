Түркістан облысында мейрамханаға жапсарлас асүйдің шатыры өртенді
Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.
10 Қазан 2026, 22:23
БӨЛІСУ
10 Қазан 2026, 22:2310 Қазан 2026, 22:23
17Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Түркістан облысы Келес ауданының Абай ауылында мейрамханаға жапсарлас орналасқан асүй бөлмесінің шатыры өртенді.
Өрт сөндірушілер оқиға орнына жеткенде шатыр ашық жалынмен жанып жатқан. Мамандар дереу өрт сөндіру оқпандарын беріп, жалынды ауыздықтауға кірісті.
Жедел әрі үйлесімді әрекеттің арқасында өрттің одан әрі таралуына жол берілмей, жалын толық сөндірілді.
Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.
Ең оқылған:
- «Туыстарыңызға сыйлық келді»: Әйел 5 млн теңгесінен айырыла жаздады
- Астана тұрғындарына 86 500 теңгеге дейін көмек беріледі: Төлемді кімдер алады?
- Мұнай нарығында Brent пен WTI маркалары арзандады
- Үйді қай мезгілде сатып алған тиімді? Сарапшылар ең қолайлы кезеңдерді атады
- Каспийдегі қаза: әскери қызметшілердің отбасыларына қаржылай көмек көрсетілді