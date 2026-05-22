Түркістан облысында бес жасар қызды ит талап, ауыр жарақаттады
Зардап шеккен бала шұғыл түрде ауруханаға жеткізіліп, жансақтау бөліміне жатқызылған.
Түркістан облысының Ескі Иқан ауылында бес жасар қызға ит шабуыл жасап, бала ауыр жарақат алды.
Оtyrar.kz арнасының хабарлауынша, оқиға күндіз болған. Анасының айтуынша, қызы ауылдағы басқа балалармен ойнап жүрген кезде қаңғыбас ит тап берген. Зардап шеккен бала шұғыл түрде ауруханаға жеткізіліп, жансақтау бөліміне жатқызылған.
Дәрігерлердің мәліметінше, ит қыздың бет тұсынан қатты тістеген. Балаға ота жасалғанымен, бетінде тыртық қалуы мүмкін. Сонымен қатар, құлаған кезде басынан да жарақат алған.
Қазіргі уақытта қыздың жағдайы тұрақты, қажетті ем қабылдап жатыр.
Жергілікті тұрғындардың сөзінше, ауылда ит шабуылы алғаш рет тіркеліп отырған жоқ. Соңғы уақытта бірнеше адам қаңғыбас иттерден зардап шеккен.
Сауран аудандық әкімдігі шабуыл жасаған итті іздеу жұмыстары жүргізіліп жатқанын хабарлады. Бір ит ұсталып, зертханаға жіберілген. Ал Ескі Иқан ауылындағы оқиға бойынша полиция жануардың иесін анықтауға кіріскен.
Ауданда биыл қаңғыбас иттерді аулау жұмыстарына 6,5 миллион теңге бөлінген. Жыл басынан бері 50-ге жуық ит ұсталған.
Ең оқылған:
- Мал бағып жүрген ұлын іздеп шыққан: БҚО-да адасып кеткен әйел табылды
- Ең төменгі жалақы 150 мың теңге болса, кімнің жалақысы өсетіні айтылды
- Қытай АҚШ-ты Кубаға қысымды тоқтатуға шақырды
- Декретке кеткен офицерлердің әскери стажы тоқтатылуы мүмкін
- Ұлттық банк базалық мөлшерлемені төмендете ме? Сарапшылар басты шарттарды атады