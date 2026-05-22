Трамп та, Путин де Бейжіңге қарайды: Си әлемдік саясаттың кілтін ұстап тұр ма?
Трамптан кейін Путин неге Бейжіңге барды? Сарапшы түсіндірді.
Бүгiн 2026, 18:48
Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Бейжің соңғы күндері әлемдік саясаттың басты алаңына айналды. Алдымен АҚШ президенті Дональд Трамп Қытайға барды, артынша Ресей президенті Владимир Путин Си Цзиньпинмен кездесті.
Бұл жай ғана дипломатиялық сапарлар ма, әлде әлемдік күш балансы өзгеріп жатыр ма?
Путин неге дәл Трамптан кейін Бейжіңге барды? Қытай Ресей үшін экономикалық тірекке айналып бара ма? Украинадағы соғыс, АҚШ-Иран қақтығысы, газ бен мұнай нарығы және Қазақстанның көпвекторлы саясаты бұл процесте қандай рөл атқарады?
Осы сұрақтарды саясаттанушы Риззат Тасыммен талқыладық.
