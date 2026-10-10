Трамп пен Путин Ресей мұнай өнімдерін АҚШ пен әлемдік нарыққа жеткізуге келісті
Трамптың айтуынша, бұл келісім әлем бойынша дизель отыны бағасының рекордтық деңгейде төмендеуіне ықпал етеді.
АҚШ президенті Дональд Трамп пен Ресей президенті Владимир Путин телефон арқылы сөйлесіп, Ресейдің мұнай өнімдерін АҚШ пен әлемдік нарыққа жеткізу мәселесі бойынша келісімге келді.
Мен Ресей президенті Владимир Путинмен өте нәтижелі әңгіме өткіздім. Келісімге сәйкес, Ресей АҚШ пен әлемдік нарыққа дереу 300 мың тоннадан астам дизель отынын жеткізеді. Қараша айында тағы 500 мың тонна, одан кейін қосымша 1 млн тонна жеткізіледі. Сонымен қатар мұнай өңдеу зауыттарының жағдайына байланысты Ресей қысқа мерзім ішінде тағы 3 млн тонна дизель отынын жеткізеді, – деп жазды Дональд Трамп Truth Social әлеуметтік желісінде.
Трамптың айтуынша, бұл келісім және Ормуз бұғазына толық бақылау орнату әлем бойынша дизель отыны бағасының рекордтық деңгейде төмендеуіне мүмкіндік береді.
Ресей президенті Владимир Путин де АҚШ басшысымен жасалған уағдаластықты растады. Бұл туралы Кремльдің ресми Telegram-арнасында хабарланды.
Әлемдік энергетикадағы жағдайды талқылау барысында Ресей тарапы АҚШ пен әлемдік нарыққа мұнай және мұнай өнімдерін жеткізуге дайын екенін растады. Бұл жаһандық экономикаға оң әсер етеді деп сенемін, – делінген Путиннің мәлімдемесінде.
Сондай-ақ президенттер телефон арқылы сөйлесу кезінде Украинадағы қақтығысты реттеу перспективалары мен Иран төңірегіндегі жағдайға баса назар аударған.
Иран мен Украинадағы әскери қақтығыстар әлемдік нарықта отын тапшылығын туғызған. Ақпан айында басталған АҚШ пен Иран арасындағы соғыстан бері дизель отынының бағасы шамамен 70%-ға өскен.
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