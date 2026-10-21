Трамп: Еуропа өзгеруі керек, әйтпесе одан ештеңе қалмайды
АҚШ президенті Еуропа елдері, ең алдымен, иммиграциялық бақылауды күшейтуі қажет деп санайды.
21 Қазан 2026, 00:30
БӨЛІСУ
21 Қазан 2026, 00:3021 Қазан 2026, 00:30
59Фото: Finn Gomez / Getty Images
Еуропа елдері өзгеріп, ең алдымен иммиграциялық бақылауды күшейтуі керек. Әйтпесе, құрлықтың қазіргі келбеті сақталмайды. Мұндай пікірді АҚШ президенті Дональд Трамп білдірді.
Ақ үйде журналистерге сұхбат берген Трамп Еуропаның болашағына қатысты алаңдаушылық білдіріп, өзгерістердің қажеттігін атап өтті.
«Еуропа өзгеруі керек. Әйтпесе, Еуропадан ештеңе қалмайды», – деді АҚШ президенті.
Оның айтуынша, бұл мәселе ең алдымен иммиграцияға байланысты.
«Менің айтайын дегенім – бұл, ең алдымен, иммиграция мәселесі», – деп түсіндірді Трамп.
Ең оқылған:
- Республика күніне орай қазақстандықтар неше күн демалады?
- Кім жәрдемақы алады, кім алмайды? 2027 жылдан енгізілетін өзгеріс туралы не білу керек
- Миллиардтаған долларлық Қашаған: Қазақстан әлемдегі ең ірі кен орындарының бірінен қанша табыс тапты?
- Дильназ Ахмадиеваның даулы клипы: Білім басқармасы мәлімдеме жасады
- Алматы тұрғындарының 81%-ы ауаны денсаулыққа қауіпті деп санайды