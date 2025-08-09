Трамп Армения мен Әзербайжан арасындағы келісімнің беріктігіне сенім білдірді

АҚШ президенті Дональд Трамп Армения мен Әзербайжан арасындағы болашақ Бейбітшілік келісімінің берік боларына сенетінін мәлімдеді. Бұл туралы ол Әзербайжан президенті Ильхам Әлиевті Ақ үйде қабылдау кезінде айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Толығымен сенімдімін, – деп жауап берді Трамп журналистің "Сіздің ойыңызша, екі мемлекет арасындағы бейбітшілік ұзақ мерзімді бола ма?" деген сұрағына.
Айта кетейік, Армения премьер-министрі Никол Пашинян да келіссөздерге қатысу үшін Ақ үйге келген болатын.
Ал 7 тамызда Трамп Алиев пен Пашинянмен өтетін кездесуді асыға күтетіні туралы мәлімдеп, әкімшілігінің өкілдері екі тараппен ұзақ уақыт қарым-қатынас жасап жатқанын атап өтті. Кездесу барысында екі ел арасында бейбіт келісімге қол қою рәсімі де өтуі күтілуде. Трамп бұл күнді бүкіл әлем үшін тарихи деп атады.