Трамп: АҚШ пен Иран келіссөз жүргізіп жатқан жоқ
Алайда Иран тарапы да АҚШ-пен келіссөздер жүргізіліп жатқанын жоққа шығарды.
АҚШ пен Иран арасындағы атысты тоқтатуға қатысты уақытша келісімнің мерзімі дүйсенбі күні аяқталды. АҚШ президенті Дональд Трамп Иранмен ешқандай келіссөз жүргізіліп жатқан жоқ екенін және жаңа келіссөздер жоспарланбағанын мәлімдеді.
Бұл мәлімдеме Трамп әкімшілігі Иранның Ислам революциясы сақшылар корпусымен бейресми байланыс арнасын құрғанын айтқаннан бір күн кейін жасалды. Алайда Иран тарапы да АҚШ-пен келіссөздер жүргізіліп жатқанын жоққа шығарды.
Сонымен қатар екі ел Ормуз бұғазындағы кеме қатынасына қатысты қарама-қайшы мәлімдемелер жасауда. АҚШ бұғаздың ашық екенін айтса, Иран оның жабық күйінде қалғанын мәлімдеді.
Алдын ала деректерге сәйкес, дүйсенбі күні Ормуз бұғазы арқылы өткен кемелер саны әлі де бір таңбалы деңгейде болған. Бұл әлемдегі мұнай тасымалы үшін маңызды теңіз жолындағы жағдайдың қалыпқа келмегенін көрсетеді.
Иранның негізгі келіссөз жүргізушісі Мохаммад Багер Калибаф бұғаз АҚШ уақытша келісімде көрсетілген талаптарды орындағанға дейін жабық болатынын мәлімдеді.
Иран тарапының талаптары арасында АҚШ-тың Иран порттарына қатысты блокадасын тоқтатуы, мұнай санкцияларын алып тастауы, Тегеранның бұғатталған активтерін босатуы және барлық майдандағы әскери операциялар мен қауіп-қатерлерді тоқтатуы бар.
Жағдайдың шиеленісуі әлемдік нарықтарға да әсер етті. Мұнай бағасы шілдеден бергі ең жоғары деңгейге көтеріліп, қор нарықтары төмендеді. Сонымен қатар АҚШ бастаған ірі экономикалардағы қарыз алу құны бірнеше жылдық максимумға жетті.
Қазір тараптар арасында жаңа келіссөздердің басталғаны туралы нақты ақпарат жоқ. АҚШ пен Иранның қарама-қайшы мәлімдемелері аймақтағы ахуалдың әлі де тұрақсыз екенін көрсетіп отыр.
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