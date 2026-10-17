Тоқаев Пәкістанның үкімет басшысына көңіл айтты

Мемлекет басшысы Пешавардағы қайғылы оқиғаға байланысты Премьер-министр Шахбаз Шарифке көңіл айтып, зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдірді.

17 Қазан 2026, 15:41
АВТОР
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Ақорда 17 Қазан 2026, 15:41
17 Қазан 2026, 15:41
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Фото: Ақорда

Президент Пәкістан премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдады.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Пешавардағы мектеп ғимараты шатырының опырылуы салдарынан көптеген адамның қаза болуына байланысты Премьер-министр Шахбаз Шарифке көңіл айтты. Мемлекет басшысы Пәкістан халқының қайғысына ортақтасып, зардап шеккен жандардың тезірек сауығып кетуіне тілектестігін білдірді, - делінген хабарламада. 

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