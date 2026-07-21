Тоқаев Бельгия короліне жеделхат жолдады: Президент қандай маңызды мәлімдеме жасады?
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Король Филиппті құттықтап, Қазақстан–Бельгия ынтымақтастығына қатысты маңызды ой айтты. Жеделхатта тағы не жазылды?
21 Шілде 2026, 10:33
БӨЛІСУ
21 Шілде 2026, 10:3321 Шілде 2026, 10:33
163Фото: Ақорданың баспасөз қызметі
Президент Бельгияның Ұлттық күніне орай Король Филиппке құттықтау жеделхатын жолдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысы бұл Бельгия халқының бірлігін айшықтайтын айтулы күн екенін атап өтті.
Қасым-Жомарт Тоқаев жеделхатта Қазақстанның Бельгия Корольдігімен достық қарым-қатынасты одан әрі нығайтуға айрықша мән беретінін айтқан, - делінген Ақорданың хабарламасында.
Сондай-ақ жақында Брюссельге жасаған сапары екіжақты ынтымақтастыққа тың серпін бергеніне назар аударған.
Президент Король Филипптің барлық игі бастамасына табыс, ал достас Бельгия халқына бақ-береке тіледі.
Ең оқылған:
- Қазақстандықтарға БЖЗҚ-дағы жинағының 100 пайызын аударуға рұқсат етіледі
- Испания Аргентинаны жеңіп, футболдан әлем чемпионы атанды
- Алматыда бір ауданды абаттандыруға 2 млрд бөлінген: Ол қалай жұмсалып жатыр?
- Жаңбыр, бұршақ, найзағай: 17 облыста дауылды ескерту жарияланды
- «Aktogai Milk» иесі 6 жұмысшының қаза болуына қатысты алғаш рет пікір білдірді