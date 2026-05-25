Тобылдағы қайғылы жағдай: Лисаковскіде жасөспірім қаза тапты
Лисаковскіде Тобыл өзеніне 2011 жылы туған жасөспірім батып кетті. Қайғылы жағдай жергілікті жасөспірімдер жиі жартастан суға секіретін «Скалки» ауданында болған.
Лисаковскіде қайғылы жағдай болды. 2011 жылы туған жасөспірім суға батып кетті.
Не болды?
Куәгерлердің айтуынша, қасіретті оқиға Тобыл өзеніндегі «Скалки» ауданында болған. Бұл жерді жергілікті жасөспірімдер жақсы біледі және олар мұнда жиі жартастан суға секіреді. Жалпылама ақпаратқа сүйенсек, жасөспірім суда нашар жүзген сияқты және ол достарымен бірге суға секірген.
ТЖД не дейді?
Қостанай облысының Төтенше жағдайлар департаменті жасөспірімнің қаза тапқаны туралы ақпаратты растады. Ведомствоның мәліметінше, іздестіру жұмыстары барысында кәмелетке толмаған баланың денесін ТЖД қызметкерлері судан тауып, шығарған. Алдын ала мәлімет бойынша, жасөспірім шомылуға жабдықталмаған жерде суға түскен.
Қазақстандықтарға үндеу
ТЖМ тағы де ерекше ескертіп, тұрғындарды судағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырды. Құтқарушылар тек арнайы жабдықталған орындарда ғана шомылу қажеттігін және балаларды қараусыз қалдыруға болмайтынын еске салады.
Сондай-ақ, мамандар тіпті жақсы таныс су қоймаларының өзі, әсіресе балалар мен жасөспірімдер үшін үлкен қауіп төндіруі мүмкін екенін атап өтті.
Еске салайық, бұған дейін Оралда 11 жастағы бала Шаған өзеніне батып кетті.
Тағы оқи отырыңыздар:
Өскеменде тасқынды өзенді жүзіп өтпек болған екі жігіт із-түзсіз кеткен
Екібастұзда балықшы суға батып кетті
Каспийде есірткіге мас ер адамды суға батып кетті деп ойлаған
Ең оқылған:
- Астаналық мұғалім 13,5 тонна автобусты сүйреп, әлем рекордын жаңартты
- Отандық сот сарапшылары аудио-дипфейктерді зерттеудің жаңа әдісін енгізді
- БҚО-дағы "Сырым" шекара бекеті маңынан белгісіз дрондар байқалды
- Қарағандыда 20 жастағы қызды көлік қағып, оқиға орнында қаза тапты
- Қазақстандық тревел-блогер әлемдік WIBA Awards сыйлығын жеңіп алды