Тісті тырнақ желімімен жамап жүрген стомотолог алаяқтыққа айыпталып жатыр

Флоридада (АҚШ) тіс жөндеу төңірегенде жанжал шықты: әйел өзін тіс дәрігері ретінде көрсетіп, науқастарға зиян келтірді деп айыпталуда, деп хабарлайды BAQ.KZ.
KATU мәліметтері бойынша, тіс дәрігері Эмели Мартинес заңсыз стоматологиялық тәжірибемен, сондай-ақ алаяқтықпен кем дегенде төрт рет айналысқан.
Белгілі болғандай, әлеуметтік желіде Veneerlady лақап атымен қызметін жарнамалаған 35 жастағы келіншек жеңілдетілген бағамен тіс фанерасын орнатуды ұсынған. Енді оның кейбір клиенттері бағаның неліктен төмен болғанын түсінеді.
Флорида полициясының хабарлауынша, Мартинес стоматологиялық процедураларды жасаған кезде лицензиясыз және оқымаған, бұл зақымдануды қалпына келтіру үшін бірнеше пациенттерге төтенше стоматологиялық төлемдерді қалдырды.
Бір жағдайда Мартинес шпондарды қате орнатып, науқастың 1ауырсынуын және жарақатын1 тудырды. Билік нағыз дәрігер науқастың тісін сақтап қалу үшін «шұғыл стоматологиялық операция» жасауы керек екенін айтады.
Операция кезінде Мартинес шпондарды орнату үшін «тырнақ желімін» қолданғаны анықталды.
Мартинестің процедураларынан кейін ауырсыну мен инфекцияны сезінгеннен кейін тағы екі адам полицияға қоңырау шалды.