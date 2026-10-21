Тергеуден шыққан шенеунік өлі табылды: Қоштасу хатын жазып қалдырған
Сайлау комиссиясының қызметкері арнайы прокурордан жауап бергеннен кейін келесі күні өлі табылды. Оның өліміне қатысты қандай мән-жайлар белгілі болды?
Оңтүстік Кореяда Ұлттық сайлау комиссиясының қызметкері арнайы прокурордың тергеуінен кейін өлі табылды. Құқық қорғау органдары оның өліміне қатысты мән-жайды анықтап жатыр.
The Korea Times басылымының хабарлауынша, жасы 40 шамасындағы шенеуніктің денесі сәрсенбі күні таңғы сағат 7:06-да Сеулден оңтүстікке қарай шамамен 45 шақырым жерде орналасқан Хвасон қаласындағы көпқабатты тұрғын үйдің гүлзарынан табылған. Оқиға орнынан марқұмның тергеу барысында туындаған наразылығын білдірген қоштасу хаты да табылған. Полиция оның пәтерінен секіріп кеткен болуы мүмкін деп болжайды.
Марқұм сейсенбі күні сайлау органдарының қызметіне қатысты істі тергеп жатқан арнайы тергеу тобына күдікті ретінде жауап берген. Оған сауда-саттық рәсімдеріне кедергі келтіру және сенімді теріс пайдалану айыптары тағылған.
Жауап алу шамамен сағат 20:55-те аяқталған. Ал шенеунік өзі берген жауаптардың мәтінімен танысқаннан кейін, сағат 22:40-та тергеу тобынан кеткен.
Арнайы прокурор тобы марқұмның қазасына байланысты көңіл айтып, тергеу барысында оған қысым көрсетілді деген болжамды жоққа шығарды. Топтың мәлімдеуінше, күдікті өз жауабын ерікті түрде қайта қарап, түзетуге мүмкіндік алған.
Ұлттық сайлау комиссиясы да оқиғаға байланысты өкініш білдірді. Комиссияның мәлімдемесінде жалғасып жатқан тергеуден туындаған ауыр психологиялық күйзеліс салдарынан қызметкердің өмірден өткені қынжылыс тудыратыны айтылған.
Тергеу сайлаудағы бюллетень тапшылығына байланысты басталған
Арнайы тергеу тобы 7 қыркүйекте Ұлттық сайлау комиссиясының қызметіне қатысты бірқатар айыптауды тексеруге кіріскен. Тергеудің негізгі бағыттарының бірі – жергілікті сайлау кезінде бюллетеньдердің бұрын-соңды болмаған тапшылығының себептерін анықтау.
Сонымен қатар тергеушілер сайлауға қажетті тауарларды жеткізуге арналған келісімшарттарда сыбайлас жемқорлық немесе өзге де заңбұзушылықтар болған-болмағанын тексеріп жатыр. Олардың қатарында мерзімінен бұрын дауыс беруге арналған жәшіктер мен сайлау учаскелеріне арналған баннерлер бар. Бұл материалдар өткен жылғы президент сайлауында және 3 маусымда өткен жергілікті сайлауда пайдаланылған.
Сәрсенбі күні тергеу тобы Ұлттық сайлау комиссиясының бұрынғы төрағасы Но Тхэ Актың үйіне де тінту жүргізіп, іс бойынша дәлелдер жинаған.
Қазіргі уақытта құқық қорғау органдары марқұмның өліміне қатысты мән-жайды анықтап жатыр.
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