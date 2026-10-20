Тәжікстанда магнитудасы 4,9 болатын жер сілкінісі тіркелді
Жерасты дүмпулерінің магнитудасы 4,9-ға жетіп, ошағы 100 шақырым тереңдікте орналасқан.
20 Қазан 2026, 01:39
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20 Қазан 2026, 01:3920 Қазан 2026, 01:39
81Фото: unsplash.com
Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығы Геофизикалық зерттеулер институтының Қазақстандық деректер орталығының жедел мәліметіне сәйкес, жер сілкінісі 2026 жылғы 19 қазанда Астана уақытымен сағат 20:35-те (Гринвич уақытымен 15:35-те) тіркелген.
Жер сілкінісінің эпицентрі солтүстік ендіктің 38,26 градусы мен шығыс бойлықтың 73,23 градусы аралығында орналасқан. Магнитудасы – 4,9. Ошақ тереңдігі – 100 шақырым.
Бұған дейін, 19 қазанда Тәжікстан мен Ауғанстан шекарасына жақын аумақта магнитудасы 4,3 болатын жер сілкінісі тіркелген еді.
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