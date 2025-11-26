Тайландтың оңтүстігінде қатты су тасқынына байланысты жүздеген мың адам эвакуацияланды

Оңтүстік Таиланд соңғы жылдардағы ең қатты су тасқынының бірін бастан кешіруде: нөсер жаңбырдан он провинцияны су басты, деп хабарлайды BAQ.KZ Bild басылымына сілтеме жасай отырып.
Bangkok Post басылымының хабарлауынша, кем дегенде 13 тұрғын қаза тауып, мыңдаған отбасы оқшауланып, тек қайықпен жетуге мәжбүр. Кейбір аудандарда азық-түлік пен ауыз су қоры тез таусылып жатыр.
Ең қатты зардап шеккен провинция – Малайзиямен шекаралас Сонгхла. Оның губернаторы аймақты апат аймағы деп жариялап, тұрғындарды эвакуациялауды бұйырды. Тек осы провинцияда ғана шамамен 465 000 адам су тасқынынан зардап шекті, ең үлкен қаласы Хат Яй ең көп зардап шекті.
Көмекті күшейту үшін Таиланд Корольдік Әскери-теңіз күштері апат аймағына екі тікұшақпен, медицина қызметкерлерімен, далалық ас үймен және азық-түлік пен сумен қамтамасыз етілген HTMS Chakri Naruebet ұшақ тасығышын жіберді. Су тасқыны көршілес Малайзияға да әсер етті, онда 10 000-нан астам адам эвакуацияланған.