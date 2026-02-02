Тайландта мысықтар қалай 11,8 миллиард долларлық экономикалық активке айналды

Таиланд мысықтарды ұлттық экономиканың маңызды қозғаушы күші ретінде ресми түрде мойындады. Елдің мысық тауарлары мен қызметтері индустриясы шамамен 11,8 миллиард долларға тең 367,8 миллиард батқа дейін өсті, деп хабарлайды BAQ.KZ RBC-ге сілтеме жасай отырып.
Өткен қарашада үкімет бес жергілікті мысық тұқымына – сиам, суфалак, корат, конджа және хао маниге ерекше мәртебе берді. Бұл тұқымдар ұлттық нышандар деп жарияланды.
Билік бұл шара жануарлардың бірегей генетикасын сақтауға көмектеседі және сонымен бірге экономикалық белсенділікті ынталандырады деп санайды. Ресми мәлімдемелерде бұл мысықтардың Тайланд сенімдерінде, әдет-ғұрыптарында, халық даналығында және мәдени тәжірибелерінде маңызды орын алатыны атап өтілген.
Басылымның мәліметінше, мысықтарды жақсы көретіндерге арналған тауарлар мен қызметтер нарығы иттерге қарағанда әлдеқайда асып түсті, олардың нарықтық құны 226,8 миллиард бат немесе шамамен 7,2 миллиард АҚШ долларын құрайды. Мысықтардың танымалдығының артуы жеделдетілген урбанизациямен және тұрғын үй кеңістігінің тапшылығымен байланысты: қала тұрғындары кішігірім үй жануарларын көбірек таңдайды.
Туризмнің төмендеуіне қарамастан, шетелдік келушілер саны 2025 жылға қарай 7,2%-ға азаяды деп күтілуде – мысықтарға қатысты бизнес тұрақты түрде өсіп келеді. Мысықтарға арналған кафелер, мамандандырылған тамақ, киім және ветеринарлық өнімдер тұрақты сұранысты көрсетіп отыр және туризм индустриясына тікелей тәуелді емес.