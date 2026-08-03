Таяу Шығыстағы жаңа текетірес: Саудиялықтарға қысым жасаған хуситтер кімнің мүддесін қорғайды?
Хуситтердің жаңа мәлімдемесі Таяу Шығыстағы ахуалды қайта ушықтырды. Сарапшы бұл текетірестің артында қандай күштер тұрғанын түсіндіреді.
Таяу Шығыстағы жағдай қайта шиеленісе бастады. Қызыл теңізде белсенді әрекет етіп жүрген хуситтер Сауд Арабиясына ескерту жасап, аймақта жаңа қарулы қақтығыс басталуы мүмкін деген алаңдаушылықты күшейтті.
Хуситтер деген кім? Олардың әскери мүмкіндігі мен аймақтағы ықпалы қандай? Бұл топ Иранның толық бақылауында ма, әлде дербес саяси күш пе?
BAQ.KZ тілшісімен сұхбат барысында ирантанушы Жәнібек Көпжасармен:
– хуситтердің мақсаты мен мүмкіндігін;
– Иранның Таяу Шығыстағы прокси топтарын;
– Қызыл теңіздегі текетіресті;
– Иран мен Сауд Арабиясы арасындағы бәсекені;
– АҚШ пен Сауд Арабиясының атом энергетикасы саласындағы келісімін;
– Таяу Шығыста бейбітшілік орнау мүмкіндігін талқыладық.
Таяу Шығыста жаңа соғыс бастала ма? Иран, Сауд Арабиясы мен АҚШ арасындағы текетірес қай бағытта өрбиді? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын толық сұхбаттан көріңіз.
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