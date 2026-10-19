Талдықорғанда наубайхана өртеніп, жұмысшы зардап шекті
Өртті сөндіруге облыстық ТЖД-ның 22 қызметкері қатысты.
19 Қазан 2026, 22:47
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19 Қазан 2026, 22:4719 Қазан 2026, 22:47
106Фото: скрин
Талдықорған қаласындағы Желтоқсан көшесінде орналасқан наубайханада өрт шықты. Бұл туралы ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі хабарлады.
Өрт ғимараттың шатырын шарпыған. Жалын 78 шаршы метр аумақты қамтыды.
Оқиға орнына жеткен Жетісу облысы Төтенше жағдайлар департаментінің бөлімшелері өртті жедел түрде сөндірді.
Өрт салдарынан 40 жастағы наубайшы зардап шекті. Оның қолын жеңіл күйік шалған. Жұмысшы ауруханаға жеткізілді.
Өртті сөндіруге облыстық ТЖД-ның 22 қызметкері мен 7 арнайы техника жұмылдырылды.
Қазіргі уақытта өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
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