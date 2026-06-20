Су мен энергия мәселесі: Орталық Азия елдері ынтымақтастықты тереңдетеді
Тараптар су ресурстарын тиімді пайдалану мен энергетикалық қауіпсіздік мәселелерін талқылады.
Бүгiн 2026, 16:19
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