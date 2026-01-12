СҚО-дағы өрт: Әке мен бала көз жұмды

11 қаңтар күні кешкі уақытта Солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданының Майбалық ауылында жеке тұрғын үйде өрт шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
101 пультіне хабарлама түскеннен кейін өртке қарсы қызметтің бөлімшелері жедел түрде жіберілді. Құтқарушылар оқиға орнына келген кезде тұрғын үйдің толықтай отқа оранып, толық қирағаны анықталды.
Үй иесінің айтуынша, өрт болған сәтте үйде оның жұбайы және екі кәмелетке толмаған бала болған.
Өртті сөндіру және үйінділерді бөлшектеу барысында құтқарушылар ер адам мен бір кәмелетке толмаған баланың мәйітін тапты. Екіншісін іздеу жұмыстары жалғасуда. Оқиға орнында департамент басшылығы жұмыс істеуде, ТЖД психологтары үй иесіне қажетті психологиялық көмек көрсетіп жатыр, - деп хабарлады ТЖМ.
Өрт 64 шаршы метр аумақта толықтай сөндірілді. Өрттің шығу себебі анықталуда. Өртті сөндіруге ТЖД-ның жеке құрамынан 24 қызметкер мен 6 бірлік техника, сондай-ақ «Агрофирма» ЖШС-нің ерікті өртке қарсы құрылымы қатысты.
ТЖМ азаматтарды пешпен жылыту, электр және газ жабдықтарын пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтауға шақырады.