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  • Солтүстік Қазақстанда Audi көлігі аударылып, үш әйел ауруханаға түсті

Солтүстік Қазақстанда Audi көлігі аударылып, үш әйел ауруханаға түсті

Полицияның мәліметінше, Audi 80 автокөлігін 34 жастағы ер адам басқарған. Қозғалыс кезінде көліктің артқы дөңгелегі тұсында техникалық ақау пайда болып, жүргізуші рөлге ие бола алмай қалған. Салдарынан жеңіл көлік жолда аударылған.

20 Қазан 2026, 05:46
АВТОР
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Anton Skripachev / Getty Images 20 Қазан 2026, 05:46
20 Қазан 2026, 05:46
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Фото: Anton Skripachev / Getty Images

Солтүстік Қазақстан облысында тасжолда жеңіл автокөлік аударылып, үш әйел жарақат алды. Алдын ала мәлімет бойынша, жол апатына көліктің техникалық ақауы себеп болуы мүмкін.

Жол-көлік оқиғасы 18 қазанда сағат 11:40 шамасында Тайынша – Ясная Поляна тасжолында, Вишневки ауылының маңында болған.

Полицияның мәліметінше, Audi 80 автокөлігін 34 жастағы ер адам басқарған. Қозғалыс кезінде көліктің артқы дөңгелегі тұсында техникалық ақау пайда болып, жүргізуші рөлге ие бола алмай қалған. Салдарынан жеңіл көлік жолда аударылған.

Апат кезінде салонда отырған үш әйел зардап шекті.

Көліктегі жасы 38, 21 және 34-тегі үш жолаушы Тайынша көпсалалы ауданаралық ауруханасына жеткізілді. Оқиғаға байланысты көлікті пайдалану және жол қозғалысы ережелерін бұзып, адамдардың денсаулығына зиян келтіру фактілері бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылды, – деп хабарлады Солтүстік Қазақстан облысының полиция департаменті.

Қазіргі уақытта тәртіп сақшылары жол апатының мән-жайын анықтап, қажетті материалдарды жинап жатыр.

Полиция жүргізушілерге көліктерінің техникалық жарамдылығын үнемі тексеріп, жолдағы және ауа райындағы өзгерістерді ескеруді ескертті.

Полиция департаменті жүргізушілерді көліктерінің техникалық жағдайын бақылауға, жол мен ауа райы жағдайын ескеруге және жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға шақырады, – деп түйіндеді ведомство.

Толық нұсқасына гиперсілтеме беруді ұмытпаңыз: https://turkystan.kz/article/290726-soltustik-qazaqstanda-audi-koligi-audarylyp-us-aiel-auruxanaga-tusti

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