Соболенко WTA рейтингіндегі тарихи көрсеткіште Рыбакинаны басып озды
Рыбакина WTA 1000 турнирлеріндегі жеңіс пайызы бойынша сегізінші орында тұр.
Беларусь өкілі, әлемнің екінші ракеткасы Арина Соболенко WTA 1000 санатындағы турнирлердегі жеңіс пайызы бойынша тарихи рейтингте Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакинаны басып озды.
Sports.kz мәліметінше, статистика жаңартылғаннан кейін Соболенко 74,3 пайыздық көрсеткішпен рейтингтің бесінші сатысына көтерілді. Оның еншісінде 156 жеңіс және 54 жеңіліс бар.
Дәл осындай көрсеткіш бельгиялық теннисші Ким Клейстерсте де бар. Ал Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина 71,8 пайыздық нәтижемен (112 жеңіс, 44 жеңіліс) сегізінші орында тұр. Қазақстандық спортшы мен Соболенконың арасында 72,4 пайыздық көрсеткішпен румыниялық Симона Халеп орналасқан.
Соболенконы Серена Уильямс, Ига Швёнтек, Мария Шарапова және Эшли Барти басып озады.
Рейтингке 2009 жылы WTA 1000 санаты енгізілгеннен бері осы турнирлерде кемінде 10 матч өткізген теннисшілер кіреді.
Қазіргі WTA рейтингінде Елена Рыбакина бірінші орында, ал Арина Соболенко екінші сатыда тұр.
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