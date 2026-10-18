Шымкенттегі автосервисте өрт шығып, екі жұмысшы күйіп қалды
Өрт екі көлік пен ғимараттың шатырын шарпыған. Екі жұмысшы жеңіл күйікпен ауруханаға жеткізілді.
Шымкенттегі Тұран ауданында орналасқан автосервистердің бірінде өрт шығып, екі жұмысшы зардап шекті.
Қалалық Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, 17 қазанда сағат 19:04-те Тәуке хан емес, Тәуке жолы бойындағы емес, Темірлан тасжолында орналасқан автосервисте өрт шыққаны туралы хабар түскен.
Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер барлау жұмыстарын жүргізіп, өртті сөндіруге кіріскен. Жалын екі жеңіл көлікті және ғимараттың шатырын шарпыған. Өрт 56 шаршы метр аумақты қамтыды.
Ведомствоның хабарлауынша, сағат 19:32-де өрт толық сөндірілген. Жалынның одан әрі таралуына жол берілмеді.
Оқиға салдарынан автосервис орталығының екі жұмысшысы жеңіл дәрежеде күйік алып, медициналық мекемеге жеткізілді.
Қазір мамандар өрттің нақты себебін анықтап жатыр.
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