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  • Шымкентте есірткіге қатысты оқиғадан кейін полицей жұмыстан қуылды

Шымкентте есірткіге қатысты оқиғадан кейін полицей жұмыстан қуылды

Қазіргі уақытта аталған оқиға бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

21 Қазан 2026, 22:13
АВТОР
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BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов 21 Қазан 2026, 22:13
21 Қазан 2026, 22:13
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Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Шымкентте есірткі заттары табылған автокөлікті ұстау кезінде ішінде болған полиция қызметкері ішкі істер органдарынан теріс себептермен жұмыстан шығарылды. Бұл туралы қалалық полиция департаменті хабарлады.

Жедел іс-шара барысында ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері есірткі заттары табылған көлікті тоқтатқан.

«Іс-шара барысында автокөлікте бейбіт тұрғындармен бірге аудандық полиция бөлімдерінің бірінің қызметкері болғаны анықталды. Аталған қызметкер теріс себептермен ішкі істер органдарынан босатылды», – деп мәлімдеді Шымкент полиция департаменті.

Қазіргі уақытта аталған оқиға бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Бұрынғы полиция қызметкерінің әрекеттеріне құқықтық баға беріледі.

Тергеу мүддесіне байланысты әзірге өзге ақпарат жарияланбайды.

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