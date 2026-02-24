Шымкентте балкон жөндеп жатқан жұмысшы 5-ші қабаттан құлап, қаза тапты
Балконның сыртын қаптап жатқан жұмысшы биіктіктен құлап мерт болды.
Бүгiн 2026, 11:52
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 11:52Бүгiн 2026, 11:52
200Фото: Төтенше жағдайлар министрлігі
Шымкент мегаполисіндегі Еңбекші ауданында ер адам бесінші қабаттың биіктігінен құлап, қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қайғылы оқиға көпқабатты тұрғын үйлердің бірінде болған. Бұл деректі қалалық Полиция департаменті растады.
Адам өліміне әкеп соққан еңбектi қорғау қағидаларын бұзу жайты бойынша полициямен қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі таңда оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған кешенді тергеу әрекеттері жүргізілуде. Тергеу аяқталғаннан кейін іс бойынша заңнамаға сәйкес процессуалдық шешім қабылданады, - деп хабарлады Шымкент қаласының ПД баспасөз қызметі.
Ең оқылған:
- Алматы тауларында қар астында қалған турист қаза тапты
- Орталық Азия елдері арасындағы көшбасшы: Қазақстаннан тартылған ТШИ көлемі шамамен 151 миллиард АҚШ долларын құрады
- Мексикадағы жаппай тәртіпсіздік: ҚР СІМ қазақстандықтарға үндеу жасады
- -40°C аяз: Қазақстанға арктикалық суық келе жатыр
- Астанада зейнеткерді 6 миллион теңгеге алдаған Ұлттық банк "қызметкері" ұсталды