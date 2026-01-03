Швейцариядағы өрттің негізгі себебі жарияланды

Швейцария прокуратурасы Кран-Монтана курортындағы бардағы өрттің шығуына от шашқыштар себеп болды деген теорияға басымдық берді. Бұл туралы Вале кантонының бас прокуроры Беатрис Пиллу мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Барлығы өрттің ыстық шамдардан немесе шампан бөтелкелеріне салынып, төбеге тым жақын қойылған от шашқыштардан болғанын көрсетеді. Сол жерден жалпы өрт тез тарады, - деді ол баспасөз мәслихатында.
Оның айтуынша, бұл қорытындыға бейнежазбалар мен жауап алулардан кейін келді.
1 қаңтарға қараған түні Швейцариядағы Кран-Монтана тау шаңғысы курортындағы Constellation барында өрт шықты. Оқиға салдарынан шамамен 40 адам өміріне қауіп төндіретін жарақат алды, кем дегенде 115 адам, оның ішінде шетелдіктер жарақат алды.